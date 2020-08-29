Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni işi

Moda sektörüne giriş yapan oyuncu Nebahat Çehre "Moda alanında söz sahibi olan birçok kişiden 'Neden moda üzerine yoğunlaşmıyorsun?' sorusunu çok duydum. Bu nedenle Rufat Bey ile böyle bir projeye giriştik. Üzerimdeki kıyafet bizim tasarımımız. Genellikle bu tarz bir koleksiyon hazırlayacağım. Çalışmalar yaptıkça koleksiyonumu genişleteceğim" dedi.

'KADIN HER ZAMAN ŞIK OLMALI'

Kadının her zaman kendisine bakması gerektiğini savunan Çehre, "Benim için bir kadın yürüyüş yaparken bile şık olmalı" ifadelerini kullandı.

'KENDİMDEN BIKTIM'

Çehre, gazetecilerin "Yeni bir projede yer alacak mısınız?" sorusuna "Bambaşka bir karakterle ekranlara dönmek istiyorum. Çünkü artık kendimden bıktım. Farklı bir karakter olursa ekranlara dönmek isterim" açıklamasında bulundu.