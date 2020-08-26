NBA ekibi Milwaukee Bucks, siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları protesto etmek için maça çıkmadı

ABD'de siyahi vatandaşlara yapılan saldırılar sonrası gerçekleşen protestolar spora da sıçradı. NBA'de Doğu Konferansı ilk tur play-off eşleşmesinde Milwaukee Bucks, Orlando Magic serisinin 5. maçına çıkmama kararı aldı.

Kararın ardından sosyal medya çalkanırken birçok oyuncu sosyal mesajlar paylaştı. Hakemler ve Orlandolu oyuncular da bir süre sonra parkeyi terk etti. Yıldız isimler, George Floyd olayının ardından yakın zamanda Jacob Blake isimli ABD vatandaşına ateş açılmasını protesto etti.

DİĞER TAKIMLAR DA MAÇA ÇIKMADI

Bucks ve Magic takımlarının yanı sıra Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers da bu gece oynanması planlanan maçlara çıkmama kararı aldı.

TARİHLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK

NBA yönetimi, oyuncuların maçlara çıkmama kararı sonrası iptal olan bu geceki maçların tarihlerinde değişikliğe gideceğini açıkladı.

LEBRON JAMES'TEN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James'in gelişmeler sonrasında attığı tweet kısa sürede binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı.

Deneyimli basketbolcu, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alıp küfürlü sözler kullanarak "Değişim talep ediyoruz. Bundan bıktım artık!" ifadelerine yer verdi.

"ADALET TALEP EDİYORUZ"

Utah Jazz forması giyen Donovan Mitchell ise yaptığı paylaşımda "Değişim talep ediyoruz" dedi. Denver Nuggets'ın yıldızı Jamal Murray de "Adalet talep ediyoruz" sözleriyle protestolara destek verdi.