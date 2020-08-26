NBA ekibi Milwaukee Bucks, siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları protesto etmek için maça çıkmadı ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Jacob Blake, polisin açtığı ateş sonucu felç kalırken, bu olay ABD genelinin ardından NBA'de de büyük yankı buldu. Milwaukee Bucks, Orlando Magic maçına çıkmama kararı aldı. Birçok oyuncu sosyal medyadan adalet mesajı verirken dünya yıldızı LeBron James de Donald Trump'a karşı küfürlü sözler kullandı.

ABD'de siyahi vatandaşlara yapılan saldırılar sonrası gerçekleşen protestolar spora da sıçradı. NBA'de Doğu Konferansı ilk tur play-off eşleşmesinde Milwaukee Bucks, Orlando Magic serisinin 5. maçına çıkmama kararı aldı.

Kararın ardından sosyal medya çalkanırken birçok oyuncu sosyal mesajlar paylaştı. Hakemler ve Orlandolu oyuncular da bir süre sonra parkeyi terk etti.

Yıldız isimler, George Floyd olayının ardından yakın zamanda Jacob Blake isimli ABD vatandaşına ateş açılmasını protesto etti.

KARAR BEKLENİYOR

Serinin önceki 4 maçı sonucunda Milwaukee 3-1 öndeydi. Milwaukee'nin maça çıkmamasının ardından NBA yönetiminden nasıl bir karar çıkacağı ise merakla bekleniyor.

DİĞER TAKIMLAR DA MAÇA ÇIKMIYOR

Bucks ve Magic takımlarının yanı sıra Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets'ın da bu gece oynanacak maça çıkmayacağı öğrenildi.

LEBRON JAMES'TEN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James'in gelişmeler sonrasında attığı tweet kısa sürede binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı. Deneyimli basketbolcu, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alıp küfürlü sözler kullanarak "Değişim talep ediyoruz. Bundan bıktım artık!" ifadelerine yer verdi.

"ADALET TALEP EDİYORUZ"

Utah Jazz forması giyen Donovan Mitchell ise yaptığı paylaşımda "Değişim talep ediyoruz" dedi. Denver Nuggets'ın yıldızı Jamal Murray de "Adalet talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.