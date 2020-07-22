NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları

NAVTEX uluslararası mesaj kodları neler? Cihazın yayınları ücretsizdir, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun bir parçasıdır. Türkiye'de ise uyarı ve mesajlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından çıkarılır. İşte, NAVTEX hakkında ayrıntılar...

NAVTEKS NEDİR?

Navigational Telex açılımına sahip Navtex cihazı, uluslararası orta frekansta gemilere, seyirde tehlike ve emniyet raporları ile hava raporu tahmin ve uyarılarını otomatik olarak yazılı veren haberleşme cihazıdır.

Cihaz tek yönlü olarak, kıyıdan 740 km uzaklıkta ( yaklaşık 400 deniz mili ) yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Yayınları ücretsizdir. Navtex hava raporu yayınları basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) bir parçasıdır. Aynı zamanda GMDSS (Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini)'in de önemli bir parçasıdır.

NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Tatbikat gibi durumlarda bilgilendirme amacıyla ülkelerin kullandığı NAVTEX ilanı, Türkiye tarafından sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetleri için yapıldı.

NAVTEX MESAJ KODLARI

Cihaz yayın için Binary kodlama sistemini kullanıyor ve bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

B2 karakterinin içerdiği yayın türlerine örnekler:

A: Seyir Uyarıları

B: Hava Uyarıları (Fırtına Uyarı Raporları)

C: Buz Raporları (Buzullara yakın denizler için)

D: Arama ve Kurtarma Raporları

E: Hava tahmin Raporları

F: Pilot Servisleri

G: DECCA Mesajları

H: LORAN Mesajları

I: OMEGA Mesajları (Omega Mesajları artık kullanılmamaktadır.)

J: SATNAV Mesajları

K: Diğer elektronik sistem mesajları

L: Seyir Uyarıları (A mesaj tipine ek olarak yayın yapılır.)

V: Balıkçılara Duyurular (Amerika'da kullanılmaktadır.- Aktif değildir.)

W: Çevresel Uyarılar (Amerika'da kullanılmaktadır.- Aktif değildir.)

X: Boş Mesaj

Y: Özel Servisler (IMO tarafından belirlenir.)

Z: Yayın yapılacak mesaj olmadığını belirtir.

Bu mesaj türlerinden A, B, D ve L mesajları engellenemez.