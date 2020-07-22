NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları

Türkiye'nin Meis Adası'nın güney ve doğusunda gerçekleştirdiği sismik araştırma çalışmaları ile gündeme gelen NAVTEX ne demek? NAVTEX, navigational telex kelimesinin kısaltılmış halidir ve uluslararası frekansta gemilerin seyir tehlike, emniyet raporları, hava tahminleri ve uyarılar gibi durumları haber veren cihazdır.

NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları
22.07.2020 09:46 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:50

NAVTEX uluslararası mesaj kodları neler? Cihazın yayınları ücretsizdir, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun bir parçasıdır. Türkiye'de ise uyarı ve mesajlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından çıkarılır. İşte, NAVTEX hakkında ayrıntılar...

NAVTEKS NEDİR?

Navigational Telex açılımına sahip Navtex cihazı, uluslararası orta frekansta gemilere, seyirde tehlike ve emniyet raporları ile hava raporu tahmin ve uyarılarını otomatik olarak yazılı veren haberleşme cihazıdır.

Cihaz tek yönlü olarak, kıyıdan 740 km uzaklıkta ( yaklaşık 400 deniz mili ) yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Yayınları ücretsizdir. Navtex hava raporu yayınları basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) bir parçasıdır. Aynı zamanda GMDSS (Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini)'in de önemli bir parçasıdır.

NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları

NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Tatbikat gibi durumlarda bilgilendirme amacıyla ülkelerin kullandığı NAVTEX ilanı, Türkiye tarafından sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetleri için yapıldı.

NAVTEX MESAJ KODLARI

Cihaz yayın için Binary kodlama sistemini kullanıyor ve bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

B2 karakterinin içerdiği yayın türlerine örnekler:

A: Seyir Uyarıları

B: Hava Uyarıları (Fırtına Uyarı Raporları)

C: Buz Raporları (Buzullara yakın denizler için)

D: Arama ve Kurtarma Raporları

E: Hava tahmin Raporları

F: Pilot Servisleri

G: DECCA Mesajları

H: LORAN Mesajları

I: OMEGA Mesajları (Omega Mesajları artık kullanılmamaktadır.)

J: SATNAV Mesajları

K: Diğer elektronik sistem mesajları

L: Seyir Uyarıları (A mesaj tipine ek olarak yayın yapılır.)

V: Balıkçılara Duyurular (Amerika'da kullanılmaktadır.- Aktif değildir.)

W: Çevresel Uyarılar (Amerika'da kullanılmaktadır.- Aktif değildir.)

X: Boş Mesaj

Y: Özel Servisler (IMO tarafından belirlenir.)

Z: Yayın yapılacak mesaj olmadığını belirtir.

Bu mesaj türlerinden A, B, D ve L mesajları engellenemez.

İlgili Haberler

Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Nokia 5G yazılımı ile adından yeniden söz ettiriyor! 5G nedir?
Nokia 5G yazılımı ile adından yeniden söz ettiriyor! 5G nedir?
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman oyuncuları ve fragmanı
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman oyuncuları ve fragmanı

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı Spor
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Yaşam
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Güncel
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Güncel
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Pınar'ın öldürülmeden önce sosyal medyada yaptığı hamle katil zanlısını ele verdi
Pınar'ın öldürülmeden önce sosyal medyada yaptığı hamle katil zanlısını ele verdi
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
'Sende büyü var' sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
"Sende büyü var" sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Murat Dalkılıç Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor Selçuk İnan Gökhan Gönül Burak Yılmaz Aziz Yıldırım İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Üniversite
Şu an buradasınız: NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 10:19:31. #1.14#
title