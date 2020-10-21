NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada taraf olmadığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile görüştü. Stoltenberg görüşmede, NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığını söyledi.
Stoltenberg ve Sarkisyan, Brüksel'deki NATO karargahında görüşmelerinden sonra basına açıklama yaptı. Stoltenberg, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanına NATO'nun bu çatışmanın parçası olmadığını hatırlattım. Azerbaycan da Ermenistan da 25 yıldan fazla süredir NATO'nun değerli ortaklarıdır." dedi.
"SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"
NATO'nun ateşkesin ihlal edilmesi nedeniyle endişeli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, anlaşmazlıkların bitmesi, acıların dinmesi ve barışçıl bir çözümün bulunmasının önemine vurgu yaptı. Stoltenberg, taraflara itidal ve ateşkese uyulması çağrısında bulunarak gerginliğin bir an önce düşürülmesini istediklerini aktardı.
Stoltenberg, "Sivillerin hedef alınması kabul edilemez ve derhal durmalı. Herkes kalıcı bir siyasi çözüm için çalışmalı. Ermenistan ve Azerbaycan müzakerelere devam etmeli." diye konuştu.
Stoltenberg ayrıca Ermenistan'a Afganistan'da olduğu gibi NATO'nun misyonlarına ve operasyonlarına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.
TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI
Sarkisyan ise "sivillerin hedef alınmasını kabul edilemez bulduğunu" söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediğini söyleyen Sarkisyan, Türkiye'nin desteğini kesmesi halinde sorunun çözüleceğini ileri sürdü.
NE OLMUŞTU?
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.
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Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.
İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.