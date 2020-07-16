NASA doğruladı, burç sayısı 13'e yükseldi! Burçların arasına yılan da eklendi

NASA, eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirterek burç sayısının 12 değil de 13 olduğunu açıkladı. Ortaya çıkan yeni burç ise "yılan" olarak kayıtlara geçti.

16.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:40

NASA, astrolojide tartışılan "burçlar değişti" iddiasını doğruladı. Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirten NASA, 12 değil, 13 adet burç olması gerektiğini açıkladı. Buna göre 13 burç olması gerektiği, burçlardan birinin 'yılan' olduğu belirtildi.

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NASA'nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde oluştu:

KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz

YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım

AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım

YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık

YAY: 17 Aralık - 20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat

KOVA: 16 Şubat - 11 Mart

BALIK: 11 Mart - 18 Nisan