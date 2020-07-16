NASA doğruladı, burç sayısı 13'e yükseldi! Burçların arasına yılan da eklendi

NASA, astrolojide tartışılan "burçlar değişti" iddiasını doğruladı. Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirten NASA, 12 değil, 13 adet burç olması gerektiğini açıkladı. Buna göre 13 burç olması gerektiği, burçlardan birinin 'yılan' olduğu belirtildi.

NASA'nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde oluştu:

KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz

YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım

AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım

YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık

YAY: 17 Aralık - 20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat

KOVA: 16 Şubat - 11 Mart

BALIK: 11 Mart - 18 Nisan