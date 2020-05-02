Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı

Koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa kısıtlama çalışmasından muaf tutulan Gaziantep'te bir işçi, okunan ezanı duyunca işine ara verdi. Seccadesini şantiyenin ortasına seren çalışanın namaz kılmasına, yağan yağmur da engel olamadı.

EZANI DUYUNCA İŞE ARA VERDİ

Koronavirüs nedeniyle 31 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te yapımı süren Millet Bahçesi projesinde kısıtlamadan muaf olan işçiler çalışmalarını son sürat sürdürürken, bir işçinin ise zorlu koşullara rağmen namazını terk etmemesi kameralara yansıdı. Çalışma alanında zeminde kırma işlemi yapıldığı sırada okunan ezanı duyan işçi, bir süre işine ara verdi.

YAĞMURDA ENGEL OLAMADI

İş makinesi operatörü seccadesini alarak makinesinin yanı başında toprak zemine serdi. Namaza başladıktan kısa süre sonra başlayan yağmura aldırmaksızın ibadetini tamamlayan işçi daha sonra makinesinin başına geçerek kaldığı yerden çalışmasına devam etti.