Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu

Zonguldak Alaplı İlçesindeki bir okulda cuma namazı sırasında bulunan yılan paniğe neden oldu.

EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Zonguldak Alaplı ilçesinin Karşıyaka Anadolu Lisesinin okulun bahçesinde Cuma namazı kılınacağı saatte bir yılan bulunduğu ihbarını alan Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.

GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, arama sonucu yılanı okulun bir köşesinde gizlenmiş alanda buldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak çuvala konulan yılan, güvenli bir ortamda doğaya bırakıldı.

Daha sonra Okul bahçesinde Cuma namazı rahat bir şekilde kılındığı belirtildi.