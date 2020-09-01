Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman başlıyor? Ağustos ayı nakdi ücret desteği sorgulama

Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı merak edilirken İŞKUR'dan konuyla alakalı duyuru geldi. Pandemi sürecinde ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerin beklediği Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi belli oldu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri,

8 Eylül'den itibaren vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Eylül tarihleri arasında yatırılacak olup T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi:

0-2-4 vatandaşlarımıza 8 Eylül'de,

6-8 olan vatandaşlarımıza ise 9 Eylül'de ödemeleri gerçekleştirilecektir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

Nakdi Ücret Desteği sorgulama ekranı...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Nakdi ücret desteğinden 17 Nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Ayrıca 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de destekten faydalanabiliyor.