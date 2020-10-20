Nadira Kadirova kimdir? Nadira Kadirova olayı nedir? Nadira Kadirova'ya ne oldu?

Nadira Kadirova olayı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özbek asıllı Kadirova, Şirin Ünal'ın evinde bakıcı olarka görev yapıyordu. 2019 yılında hayatını kaybetti. Olay sonrası Nadira Kadirova'nın ölümünün şüpheli oduğu öne sürüldü. Peki, Nadira Kadirova davası nedir?

NADİRA KADİROVA KİMDİR?

Kadirova, 23 yaşında Özbek vatandaşıydı ve dört yıl önce Türkiye'ye yerleşmişti. Yaklaşık bir yıldır AKP milletvekili Şirin Ünal'ın Çankaya'daki evinde bakıcı olarak çalışıyordu. Ünal'ın eşi hastaydı ve Kadirova onunla da ilgileniyordu. Yakınlarının verdiği bilgiye göre Kadirova, Türkiye'de üniversite okuyabilmek için para biriktiriyordu ve yakın gelecekte üniversite sınavına hazırlanmak için kursa başlayacaktı. Hayatının ilerideki dönemlerinde Türkiye'de kalmak ve evlenmek istiyordu. Hakkında bilgi sahibi olanlar genç kadını, "ailesi tarafından çok sevilen, özgüven sahibi ve güzel bir kadın olarak" tanımlıyor.

NADİRA KADİROVA OLAYI NEDİR?

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın Ankara'daki evinde yaklaşık bir yıldır bakıcı olarak çalışan genç kadın Kadirova, 23 Eylül 2019 tarihinde odasında ölü olarak bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre olay, 23 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi.Emniyet, yaşananı intihar olarak tanımlandı ve yaşandığı sırada Ünal'ın, Ünal'ın eşi ile kızının ve evin diğer yardımcısının da evde bulunduğu belirtti.Açıklamada, "Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca Müntehire'nin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir" ifadeleri de yer aldı.

Konu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "ölenin bulunduğu odanın kapısının kilitli olması nedeniyle emniyet görevlileri ve 112 ilkyardım ekipleri tarafından kilitli odanın kapısı kırılarak hastaneye intikal ettirildiği" yer aldı.

''Olayda kullanıldığı değerlendirilen Baretta marka 9 mm çaplı silaha, bu silahtan atılan mermi çekirdeğine ve kovanına el konularak inceleme yaptırıldığı, inceleme sonucunda olay yerinden elde edilen kovan ve deforme mermi çekirdeğinin Baretta marka tabancadan atıldığının tespit edildiği" aktarıldı.