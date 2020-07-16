Nadide Hayat filmi konusu nedir? Nadide Hayat oyuncuları ve Nadide Hayat özeti!

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NADİDE HAYAT FİLMİNİN ÖZETİ

Nadide, evlilik hayatını, üniversite eğitimi ve iş yaşamına tercih ederek 50 yaşına gelmiştir. Eşini kaybettiğinde, kendisini haftada bir gün ziyarete gelen kızı ve torunu ile, iş hayatına yeni başlamış, eve neredeyse gelmeyen oğlunu beklerken bulur!

Yalnız ve orta yaşlılar için öngörülen dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulamaz!

Ta ki, bir gün gazetede bir haber görene dek! Nadide bu haberin ardından kendini önce okul sıralarında, sonra da mavi sulara atladığı bir macerada bulur! Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile 'yeni bir başlangıca' yelken açar!

NADİDE HAYAT OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular:Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Ümit Erlim, Sevil Akı, Efecan Şenolsun

Tür: Komedi, Romantik

Yapım Yılı: 2015 (118 dk)

Vizyon Tarihi: 18 Aralık 2015 Cuma

Senaryo: Ali Demirel, Çağan Irmak