Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı

Çaykur Rizespor'un formasını terleten Ukraynalı oyuncu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye ve adından söz ettirmeye devam ediyor.

Moroziuk, koronavirüs pandemisiyle ilgili normalleşme sürecinde yeniden açılan spor salonuna giderken, buradan yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.

KULÜP BAŞKANI OLDU

Irına Moroziuk geçtiğimiz aylarda, ülkesi Ukrayna'da FC Lion kulübünün başkanı olmuştu. Moroziuk, bu gelişmeyle birlikte Ukrayna'da bir futbol kulübünün ilk kadın başkanı olma unvanını halen elinde bulunduruyor.

UKRAYNA'DA YAŞIYOR

Eşi Mykola Çaykur Rizespor'da oynamasına rağmen kendisi Ukrayna'da yaşayan Irina Moroziuk, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla biliniyor.

Irina Moroziuk'un Instagram'da 151 bin takipçisi bulunuyor.