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Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı

Çaykur Rizespor forması giyen Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk cesur paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Irina moroziuk, bu sefer de spor salonundaki dansıyla dikkat çekti.

05.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:51

Çaykur Rizespor'un formasını terleten Ukraynalı oyuncu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye ve adından söz ettirmeye devam ediyor.

Moroziuk, koronavirüs pandemisiyle ilgili normalleşme sürecinde yeniden açılan spor salonuna giderken, buradan yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı

KULÜP BAŞKANI OLDU

Irına Moroziuk geçtiğimiz aylarda, ülkesi Ukrayna'da FC Lion kulübünün başkanı olmuştu. Moroziuk, bu gelişmeyle birlikte Ukrayna'da bir futbol kulübünün ilk kadın başkanı olma unvanını halen elinde bulunduruyor.

UKRAYNA'DA YAŞIYOR

Eşi Mykola Çaykur Rizespor'da oynamasına rağmen kendisi Ukrayna'da yaşayan Irina Moroziuk, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla biliniyor.

Irina Moroziuk'un Instagram'da 151 bin takipçisi bulunuyor.

Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Haber Yorumları (1)
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Spor Manşet

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