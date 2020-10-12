Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı

Güneşi Beklerken, Aşk Laftan Anlamaz ve Serçe Sarayı gibi dizilerde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal'ı istemeye gitti. Ünlü oyuncu, müstakbel eşinin yaptığı tuzlu kahveyi içerken zor anlar yaşadı.

KURDELİYİ MENAJERİ KESTİ

Zekeriyaköy'de aile arasında gerçekleşen törenle evliliğe ilk adımı atan çifti ailesi ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. Koronavirüs tedbirlerinin alınarak gerçekleştirildiği nişan töreninde yüzükleri Şaşmaz'ın menajeri Ahmet Koraltürk taktı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Törene İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi Aytaç Şaşmaz başta olmak üzere Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Berkan Karabulut ile sevgilisi ve Duygu Özaslan da katıldı.

İşte ünlü çiftin nişanından kareler...