Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında tek celsede bitirdi. İki çocuğunun annesi Emina Jahovic ile dost kaldıklarını söyleyen Sandal, önceki gün oğlunun yeni yaşını kutladı. Eski eşiyle doğum gününde çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, kısa süre içinde fotoğrafı yayından kaldırdı.

ESKİ EŞİNİ ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Çocukları Yaman ve Yavuz için sık sık bir araya gelen eski eşler Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, önceki gün Yaman'n 12. yaş partisinde buluştu. Sandal, Göcek'te yapılan kutlamadan çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Mustafa Sandal, 1-2 saat içerisinde eski eşinin yer aldığı kareyi kaldırdı. Daha sonra ise sadece oğullarıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.

İşte Sandal'ın sildiği fotoğraf: