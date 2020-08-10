Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
2 sene önce tek celsede boşanan Emina Jahovic ve Mustafa Sandal, önceki gün oğullarının yaş gününü kutladı. Sosyal medya hesabından eski eşiyle fotoğrafını paylaşan Sandal, kısa süre içinde silerek sadece çocuklarının fotoğrafını paylaştı.
10.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:59
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında tek celsede bitirdi. İki çocuğunun annesi Emina Jahovic ile dost kaldıklarını söyleyen Sandal, önceki gün oğlunun yeni yaşını kutladı. Eski eşiyle doğum gününde çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, kısa süre içinde fotoğrafı yayından kaldırdı.
ESKİ EŞİNİ ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Çocukları Yaman ve Yavuz için sık sık bir araya gelen eski eşler Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, önceki gün Yaman'n 12. yaş partisinde buluştu. Sandal, Göcek'te yapılan kutlamadan çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Mustafa Sandal, 1-2 saat içerisinde eski eşinin yer aldığı kareyi kaldırdı. Daha sonra ise sadece oğullarıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.