Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic ile küs olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

Bir mekanda toplantı yapan Mustafa Sandal, çıkışta yeni aldığı 500 bin TL'lik elektrikli aracıyla ilgili sorulara "Artık çevreye karşı daha duyarlı oluyoruz" yanıtını verdi. Şarkıcının aracı için evine şarj istasyonu yaptırdığı da öğrenildi.

"EMINA İLE ÖMÜR BOYU BAĞLIYIZ"

Mustafa Sandal'a ayrıca eski eşi Emina Jahovic ile aralarında küslük olup olmadığı soruldu.Sandal ise "Öyle şey olur mu? Bizim çocuklarımız var. Yaman ile Yavuz'umuz var. O açıdan ömür boyu bağlantıdayız" yanıtını verdi.