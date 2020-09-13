Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü
Genç futbolcu Mustafa Kapı'yı kadrosuna katan Lille, oyuncunun kulübe gelişini ve açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınlanan görüntülerde Burak Yılmaz'ın Galatasaray maçını izlemesi dikkat çekti.
13.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:47
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, kadrosuna bir Türk oyuncu daha kattı. Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fransız ekibi, Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Kapı'yı da renklerine bağladığını duyurdu.
VİDEODAKİ GALATASARAY MAÇI DİKKAT ÇEKTİ
Lille, genç futbolcunun transferi sonrası oyuncunun açıklamalarını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile paylaştı. Bu görüntülerde Burak Yılmaz'ın, Kapı'yı karşıladığı anlara yer verilirken, tecrübeli golcünün tabletinden Galatasaray-Gaziantep FK maçını izlediği görüldü.