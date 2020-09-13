Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, kadrosuna bir Türk oyuncu daha kattı. Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fransız ekibi, Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Kapı'yı da renklerine bağladığını duyurdu.

Mustafa Kapı

VİDEODAKİ GALATASARAY MAÇI DİKKAT ÇEKTİ

Lille, genç futbolcunun transferi sonrası oyuncunun açıklamalarını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile paylaştı. Bu görüntülerde Burak Yılmaz'ın, Kapı'yı karşıladığı anlara yer verilirken, tecrübeli golcünün tabletinden Galatasaray-Gaziantep FK maçını izlediği görüldü.