Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı

Galatasaray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerinden satır başları şu şekilde;

Feghouli ile ilgili çıkan haberi ben de okudum. Yanlış, nisandan bu yana ödeme yapılmaması gibi bir durum yok. Öyle bir şey olsa fesih hakkı doğar. Ben kontratlı futbolcularımın hiçbirinin aleyhinde konuşmam. 4 futbolcu bizi yoruyor dedim, o kadar. Galatasaray'ın kontratlı futbolcularının tamamı bizim için değerlidir. Zorluk çıkaran 4 futbolcunun 2'si bizde değil şu anda.

"BİZ MENSAH'I DEĞİL, MENSAH BİZİ ARADI"

Bernard Mensah için hiç konuşmadım. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile konuşmadım. Söylenenler hakkında ben de şaşırdım. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile konuştuk. Ben yaşantım boyunca transferlere hiçbir zaman direkt girmedim. Soyunma odasına da girmem. Galatasaray'da böyle bir kültür var. Futbolcuyla ilgili bizi suçlamışlar. İzin almadan görüştüğümüzü söylüyorlar. Tam tersi, Mensah bizi aramış. Aksine biz teklif bile vermedik. "Arkadaşımız arıyor, "Beşiktaş anlaştı haberleri var, biz de görüşelim" diyor. Bana geldi olay. 2 milyon 800 bin euro ödenecek, bir sürü para. Bizim paramız var ama sokağa atacak kuruşumuz yok. Başkaları sıkıştıysa, paraları Leyla'ya bastıkları için böyle oldu. Ben har vurup harman savurmayı bilmiyor muyum? Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi 172 milyon euro harcamayı. Biz hala o borçları ödüyoruz. Biz Mensah'a teklif vermedik. Abdurrahim Albayrak aradı, "Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz" dedik. Bizde yazışmalar var, kimseyi utandırmak istemiyoruz. Biz Mensah'a, Beşiktaşımıza, Kayserisporumuza başarılar düşünüyoruz. Biz geleceği düşünmek zorundayız. Har vurup harman savurmak beceriyse biz beceriksiziz.