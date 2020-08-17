HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bernard Mensah için teklif yapmadıklarını, Ganalı futbolcunun kendilerini aradığını ifade etti. Cengiz ayrıca, Feghouli'ye nisan ayından bu zamana kadar maaş ödenmediği iddialarını da yalandı.

17.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:20

Galatasaray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerinden satır başları şu şekilde;

Feghouli ile ilgili çıkan haberi ben de okudum. Yanlış, nisandan bu yana ödeme yapılmaması gibi bir durum yok. Öyle bir şey olsa fesih hakkı doğar. Ben kontratlı futbolcularımın hiçbirinin aleyhinde konuşmam. 4 futbolcu bizi yoruyor dedim, o kadar. Galatasaray'ın kontratlı futbolcularının tamamı bizim için değerlidir. Zorluk çıkaran 4 futbolcunun 2'si bizde değil şu anda.

"BİZ MENSAH'I DEĞİL, MENSAH BİZİ ARADI"

Bernard Mensah için hiç konuşmadım. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile konuşmadım. Söylenenler hakkında ben de şaşırdım. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile konuştuk. Ben yaşantım boyunca transferlere hiçbir zaman direkt girmedim. Soyunma odasına da girmem. Galatasaray'da böyle bir kültür var. Futbolcuyla ilgili bizi suçlamışlar. İzin almadan görüştüğümüzü söylüyorlar. Tam tersi, Mensah bizi aramış. Aksine biz teklif bile vermedik. "Arkadaşımız arıyor, "Beşiktaş anlaştı haberleri var, biz de görüşelim" diyor. Bana geldi olay. 2 milyon 800 bin euro ödenecek, bir sürü para. Bizim paramız var ama sokağa atacak kuruşumuz yok. Başkaları sıkıştıysa, paraları Leyla'ya bastıkları için böyle oldu. Ben har vurup harman savurmayı bilmiyor muyum? Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi 172 milyon euro harcamayı. Biz hala o borçları ödüyoruz. Biz Mensah'a teklif vermedik. Abdurrahim Albayrak aradı, "Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz" dedik. Bizde yazışmalar var, kimseyi utandırmak istemiyoruz. Biz Mensah'a, Beşiktaşımıza, Kayserisporumuza başarılar düşünüyoruz. Biz geleceği düşünmek zorundayız. Har vurup harman savurmak beceriyse biz beceriksiziz.

Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı
Haber Yorumları (4)
HAKAN: helal başkan yine birilerini madara ettin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
UYUZ HERİF: şu adama kıl oluyorum egoist kendini beğenmişin biri camiaları birbirine düşürecek konuşmalar yapıyor
Cevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
SENSİN UYUZ: adam tam bir adam google yaz adam diye bizim başkan çıkar o kadar kral bir adam
Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Magazin
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Yaşam
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Spor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak Ekonomi
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Yaşam
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Arsa tartışmasında gözü dönen amca, çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Arsa tartışmasında gözü dönen amca, çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Fiyatların artmasına rağmen yatırımcıların gözdesi yine altın oldu
Fiyatların artmasına rağmen yatırımcıların gözdesi yine altın oldu
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendi
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendi
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hacı Bektaş Donald Trump Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Yeşim Salkım Tuba Büyüküstün
Spor Fuat Çapa Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Ateş Çocuk Adana Bakan
Şu an buradasınız: Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 14:42:21. #1.15#
title