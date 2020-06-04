Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, nereli?
Magazin gündeminde sık sık adı geçen Mustafa Aksakallı vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Mustafa Aksakalı kimdir? İşte Mustafa Aksakallı hakkında merak edilen soruların yanıtları!
04.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:15
İş dünyasında ve sosyal medyada tanınan Mustafa Aksakallı son dönemde magazin dünyasında da kendine yer buluyor. Peki, Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?
Boyu: 1.80
Nereli: İzmir
Kilo: 66
Mesleği: İşletmeci
Mustafa Aksakalı lüks işletme sahibi bir insanıdır. Mustafa Aksakallı'nın Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz ile yakın arkadaş olması ile dikkat çekiyor.
Sosyal medyada etkin bir isim olan Mustafa Aksakallı, Kuşadası'nda eğlence merkezi bulunuyor. İzmir'li olan Aksakallı 1.80 boyundadır.