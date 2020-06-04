İş dünyasında ve sosyal medyada tanınan Mustafa Aksakallı son dönemde magazin dünyasında da kendine yer buluyor. Peki, Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Boyu: 1.80

Nereli: İzmir

Kilo: 66

Mesleği: İşletmeci

Mustafa Aksakalı lüks işletme sahibi bir insanıdır. Mustafa Aksakallı'nın Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz ile yakın arkadaş olması ile dikkat çekiyor.

Sosyal medyada etkin bir isim olan Mustafa Aksakallı, Kuşadası'nda eğlence merkezi bulunuyor. İzmir'li olan Aksakallı 1.80 boyundadır.

Mustafa Aksakallı