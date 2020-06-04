Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık adı geçen Mustafa Aksakallı vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Mustafa Aksakalı kimdir? İşte Mustafa Aksakallı hakkında merak edilen soruların yanıtları!

04.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:15

İş dünyasında ve sosyal medyada tanınan Mustafa Aksakallı son dönemde magazin dünyasında da kendine yer buluyor. Peki, Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, nereli?

Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Boyu: 1.80

Nereli: İzmir

Kilo: 66

Mesleği: İşletmeci

Mustafa Aksakalı lüks işletme sahibi bir insanıdır. Mustafa Aksakallı'nın Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz ile yakın arkadaş olması ile dikkat çekiyor.

Sosyal medyada etkin bir isim olan Mustafa Aksakallı, Kuşadası'nda eğlence merkezi bulunuyor. İzmir'li olan Aksakallı 1.80 boyundadır.

Mustafa Aksakallı