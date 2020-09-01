Murda ft Ezhel ft Kalibwoy- Cümle Alem sözleri | Cümle Alem şarkı sözleri
Murda Ezhel işbirliğini bu sefer Kalibwoy ile görüyoruz. Murda Ezhel Cümle Alem şarkı sözleri haberimizde.
CÜMLE ALEM ŞARKI SÖZLERİ
We no, we no, we no wan no friend from them-ah
See me out here rollin' with the gang-ah
And you know we never no pretend, nah
Artz what's poppin' my G?
B-B-Bugy
Verse - Ezhel
Cümle âlem (Âlem)
Ne konuşur hâlen? (Wouh)
Beni suçlar?durur?neye?istinaden (Wouh, wouh)
N'aparsan?yap, yaptın zaten?madem
Edemem bu *** hiç-hiç istifade (Bütün dünya)
Bütün dünya mahallem (Ya, ya)
Kafa leş, kafa leş, kafa leş, ya
Çalsın ver baba ses, arabesk
Geziyoruz Ankara-Marakeş
Koal, koal itilaf (Koal, koal)
Ne dedik bebeler bize karşı tuttu saf?
Bıktırır beni bu kadar drama, ihtiras
Kimseye veremem artık ikinci bi' şans, ya
Nakarat - Kalibwoy
We no, we no, we no wan no friend from them-ah (No)
See me out here rollin' with the gang-ah (Bana bak)
And you know we never no pretend, nah (Bana bak)
Made in Türkiye, me represent
Me say we no, we no, we no wan no friend from them (Friend)
See me out here rollin' with the gang (Bana bak)
And you know we never no pretend (Bana bak)
Made in Türkiye, me represent
Verse - Murda
Ey, cümle âlem
İzler bütün adımlarımızı hâlen (Yeah)
Hâlen pislik dolusun mahallem (Wah)
*** the *
Never snitch, yok ki ifadem
Çıktık, çıktık, çıktık karanlıklardan nihayet (Wouh)
Gang, gang (Gang)
Edemem ihanet (Ha)
Para cash, para cash, para cash (Ya)
Duman dolu dash, babamın oğlu gebeş (Gebeş)
İlişkiyi geç mommy, tek isteğim ***
Slatt slatt, Anadolu Flex (Flex)
Key fully VVS, yeni para yeni stres (Wait)
Yolum uzun shawty, atamam geri vites (Skrrt)
Drip designer, yes ama üzerimiz leş, yeah, yeah (Yes)
Benz, Benz shawty yeni Benz (Benz)
Mike Amiri Jeans (Jeans)
Kralım in my hands (Ya)
Gördün ''O Ses''teki Flex'i, sonra bana oldun mest (Wouh)
Khaled gibi stack
Dedim: ''Shawty, we the best'', yeah, yeah
Bridge - Ezhel
Koal, koal itilaf
Ne dedik bebeler bize karşı tuttu saf?
Bıktırır beni bu kadar drama, ihtiras
Kimseye veremem artık ikinci bi' şans, ya
Nakarat - Kalibwoy
We no, we no, we no wan no friend from them-ah (No)
See me out here rollin' with the gang-ah (Bana bak)
And you know we never no pretend, nah (Bana bak)
Made in Türkiye, me represent
Me say we no, we no, we no wan no friend from them
See me out here rollin' with the gang (Bana bak)
And you know we never no pretend (Bana bak)
Made in Türkiye, me represent
MURDA FT EZHEL CÜMLE ALEM SÖZLERİ
28 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan şarkılar arasında yer alan Cümle Alem sözleri, İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak hazırlanmıştır.