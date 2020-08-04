Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde Eşitlik İçin Kadın Platformu üyeleri tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için oturma eylemi düzenlendi. Eylemin düzenlendiği alandan geçerken kadınların yanına gidip destek olmak isteyen fenomen Murat Övüç, 2 yıl önce kadınlar için söylediği sözlerden dolayı eyleme alınmadı.

MURAT ÖVÜÇ ALANDA İSTENMEDİ

Eylem esnasında meydandan lüks bir araçla geçen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, eylemi görüp alana gelmek istedi. Eylemciler ise Murat Övüç'ün daha önce kadınlarla ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle Övüç'ü alanda istemedi.

KADINLARA "CAHİL" DEDİ

Eylemcilerden Cihan Aydın Bozkurt isimli bir kadınla tartışan Övüç, eylemcilere tepki gösterip alandan ayrıldı. Övüç, "Yanılıyorsunuz. 2 yıl önceydi o. 2 yıl. Cahil. 2 yıl önceki konuşmamı yeni yayınlanmış gibi anlattılar burada. Böyle cahil insanlar bunlara inanıyor işte" diye bağırdıktan sonra aracın ön yolcu koltuğuna bindi. Araç sonra hızla meydandan uzaklaştı.

"BU EYLEM ÜZERİNDEN KENDİNİ AKLAYAMAZ"

Oturma eylemi sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Cihan Aydın Bozkurt, şunları dile getirdi: "Murat Övüç, bu eylem üzerinden kendisini aklayamaz. Kadınlar şiddete uğrarken onun söylediği her şeyi biliyorum. Bunu 2 yıl önce söyledim diyerek aklayamaz. Bunun hiçbir şekilde pişmanlığı olmaz. Öncelikle tutumunun değişmesi gerekiyor, buraya katılarak olmuyor. Kendisini aklamaya geldi."

YEŞİM SALKIM'A KÜFÜR ETTİ

Öte yandan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi. Kısa sürede tepki çektiği için yeni bir video paylaşan Övüç, "Unutmayın bu ülkede ne zaman doğruları söylerseniz en kötü siz olursunuz. Benim kellem de gitse doğruları söyleyeceğim. Hiç kimseden de korkum yok" dedi.

"KADIN, ERKEĞİN BİR ADIM GERİSİNDE OLMAK ZORUNDA"

Murat Övüç, bir röportajında Ozan Güven'in sevgilisine şiddet uyguladığı yönündeki haberlerden bahsederken "Kadınlarda hiç kendini frenlemiyor. Adamı niye çıldırtıyorsun? İki taraf da haklı, kadına şiddete her zaman karşıyım. 'Şiddete uğradık, tacize uğradık...' diyorlar tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım arkasında olmak zorunda. Şimdiki kadınlar adama saydırıyor, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee tabi erkeklerde... Asla hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalıdır" demişti.