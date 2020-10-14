Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası

AVM'nin valesinden 1 milyon 250 bin TL'lik Porsche marka aracını teslim alan Ceylan, yaptığı alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirdi. Bu sırada sunucu ufak bir kaza geçirdi, poşetleri yerleştirirken kafasını bagaj kapağına çarptı. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından Ceylan, aracına binip evinin yolunu tuttu.

DAMLA CAN İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Survivor'un yakışıklı sunucusu geçtiğimiz haftalarda farklı bir alışveriş merkezine eski Survivor yarışmacısı Damla Can ile gelmiş hatta haklarında aşk dedikoduları çıkmıştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikili, aşk iddialarını yalanlayarak çok yakın arkadaş olduklarını söyledi.