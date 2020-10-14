Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası
14.10.2020 09:36 | Güncelleme: 14.10.2020 11:22
Survivor'da yarıştıktan sonra yarışmada sunuculuk yapmaya başlayan Murat Ceylan, önceki gün Nişantaşı'nda 1 milyon 250 bin TL'lik aracıyla görüntülendi. Alışveriş sonrası aracına gelen Ceylan bir de talihsiz kaza yaşadı.
AVM'nin valesinden 1 milyon 250 bin TL'lik Porsche marka aracını teslim alan Ceylan, yaptığı alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirdi. Bu sırada sunucu ufak bir kaza geçirdi, poşetleri yerleştirirken kafasını bagaj kapağına çarptı. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından Ceylan, aracına binip evinin yolunu tuttu.
DAMLA CAN İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Survivor'un yakışıklı sunucusu geçtiğimiz haftalarda farklı bir alışveriş merkezine eski Survivor yarışmacısı Damla Can ile gelmiş hatta haklarında aşk dedikoduları çıkmıştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikili, aşk iddialarını yalanlayarak çok yakın arkadaş olduklarını söyledi.