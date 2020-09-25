Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne nereli, kaç yaşında? Mümtazer Türköne eşi kim?

Mümtazer, 1980 darbesi sonrası tutuklanarak Ankara Mamak Cezaevinde kalmıştır. 2007 yılında ise TRT1'de ekrana gelen Gündeme Dair adlı programda yer aldı. Aynı zamanda Endaze adlı programı da düzenlemiştir. Mümtazer Türköne,Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı.

MÜMTAZER TÜRKÖNE KİMDİR?

Türköne, 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1986'da yüksek lisans, 1990'da doktora yaptı. 1993 yılında doçent oldu.

Mümtazer Türköne, Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, Zaman gazetesine atanan kayyum sonrası Yarına Bakış gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 1980 Askeri Darbesi'nden sonra tutuklanarak Ankara Mamak Cezaevi'nde kaldı. Aynı zamanda 2007 yılında TRT 1'de gazeteci Emre Aköz ve spiker Tülay Tüzün ile Gündeme Dair isimli bir tartışma programı yaptı, gazeteci Faruk Mercan ile birlikte Endaze adlı tartışma programı da hazırladı.

12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul milletvekili aday adayı oldu. 21 Aralık 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine getirildi ve Atatürkçülük ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından 5 Ocak 2012 tarihinde görevinden istifa etti. Türköne bu nedenle 1 Mart 2014'te Türköne 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak cezası ertelendi. 2014 yılında ise Cumhurbaşkanına hakaret davası sonucu tazminat ödemek durumunda kalmıştır. 15 Temmuz 2016 darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan yazar, 24 Eylül'de tahliye edildi.

Mümtazer Türköne, Doç. Dr. Mualla Kavuncu ile ilk evliliğini gerçekleştirdi. ikinci eşi ise Özlem Piltanoğlu Türköne idi. Özlem Piltanoğlu ile de yollarını ayırdı.

KİTAPLARI

Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu

Cemaleddin Afgani

Siyaset

Darbe Peşinde Koşan Bir Nesil 68 Kuşağı

Sözde Askerler

Türkiye'nin Kayıp Halkası

Türklük ve Kürtlük

Türk Modernleşmesi

Modernleşme, Laiklik

Siyasi, Tarihi, Dini ve Kültürel Boyutlarıyla İslam ve Şiddet

Türkler, İslamiyet ve Hilafet (İlber Ortaylı ve Nevzat Yalçıntaş ile.)

Kürt Meselesi Nasıl Çözülmez? (Hüseyin Yayman ile)