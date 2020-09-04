Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor

Bartın'ın Ulus ilçesi Kalecik Köyü Muhtarı Selahattin Kaya tarafından tesadüfen bulunan şelale, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Köy muhtarı Kaya, şelalenin farklı bir yapısı olduğunu belirterek, turizme kazanılması için çalışma yapılmasını istedi.

Bartın Karabük yolu üzerinde bulunan Kalecik köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Devrent mevkisindeki kanyonunu içinde bulanan şelale 1 ay önce köy muhtarı Selahattin Kaya tarafından dere yatağında gezerken keşfedildi. Daha önce kimsenin görmediği şelalenin fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlayan muhtar Kaya'nın ardından şelale özellikle hafta sonu ziyaretçilerin akınına uğramaya başladı.

SUYUN SICAKLIĞI 10 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

Köye giden ana yoldan kanyon içindeki dere içinden yaklaşık 300 metre yürüyerek ulaşılan şelaleye köylüler tarafından 'Kalecik şelalesi' ismi verildi. 4,5 metre yükseklikten akan şelalenin altındaki doğal havuzda 4 metre derinlik oluştu. 2 doğal havuzun bulunduğu bölgede, sıcak havalardaki suyun sıcaklığı 10 dereceye kadar düşüyor. Doğal klima görevi gören şelalenin üzerinde buna benzer şelaleler olduğu da öğrenildi. Sudaki berraklığın herkesi hayran bıraktığı şelale, özellikle haftasonu muhtarın paylaşımından sonra ziyaretçi akınına uğradı. Doğal oluşumu ile dikkat çeken ve sadece Sarıçiçek yaylasındaki Ulukop deresinden gelen su ile beslenen şelaleye ilginin her geçen gün artması dikkat çekiyor. Şelalenin ilerisindeki dere yatağındaki suyun çekildiği görülürken, şelale suyunun yazın en kurak zamanlarda bile azalmadığı aksine arttığı gözlemlendi. Şelalenin üst kısmında bulunan kaya parçaları da gölün altında tarihi eser var diyerek, zarar verdikleri görüldü.

"BURAYI GÖREN GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR"

Yaklaşık 1 ay önce dere içerisinde dolaştığı sırada şelale ile karşılaştığını söyleyen Kalecik Köyü Muhtarı Selahattin Kaya, "Burayı ben keşfettim, bana çok değişik geldi. Ben de fotoğrafları çekip sosyal medyada paylaştım. Yaptığım paylaşımdan sonra buraya akın akın insanlar gelmeye başladı. Şelalenin suyu tamamen yayladan gelen sudur. İçine herhangi bir atık ya da kanalizasyon karışmıyor. Tamamen içilecek derecede çok berrak bir suyu var. Zamanla oluşan şelalemiz 4,5 metre yükseklikten akıyor, aşağıda bulunan gölün derinliği ise 4 metredir. Şelaleye de 'Kalecik Köyü Şelalesi' adını verdik. Buranın mutlaka turizme kazandırılmasını istiyoruz. Özellikle hafta sonu çok gelenler oluyor. Böyle berrak ve buz gibi ancak Akdeniz ve Ege'de olur diye biliyorduk. Karadeniz'de olduğunu görmüş olduk. Burayı gören geriye dönmek istemiyor. Uzun süre burada insanlar zaman geçirmeye başladı. Artık bizde burası için bir çalışma yapılmasını istiyoruz. İnsanlar buraya rahatça ulaşabilir, piknik alanları çok fazla mutlaka herkesi köyümüze ve eşsiz güzellikteki şelalemize bekliyoruz" diye konuştu.