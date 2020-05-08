Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

Sakarya'nın Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih T. ile Turgay Baş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

AĞIR YARALANAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Kavga sırasında Salih T. tabancasını çıkarıp, Turgay Baş'a ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Turgay Baş, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

Polis, olayın ardından kaçan Salih T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.