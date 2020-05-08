Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Sakarya'da bir muhtar, tartıştığı bir kişiye ateş açarak kaçtı. Yaralanan şahıs, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.
08.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:35
Sakarya'nın Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih T. ile Turgay Baş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
AĞIR YARALANAN ŞAHIS KURTARILAMADI
Kavga sırasında Salih T. tabancasını çıkarıp, Turgay Baş'a ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Turgay Baş, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.
Polis, olayın ardından kaçan Salih T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.