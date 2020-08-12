Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği merak edilen basın toplantısının programı belli oldu

Parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce, memleketi Yalova'nın Elmalık köyünden dün Ankara'ya geldi. Başkentte çalışmalarını sürdüren İnce'nin yarınki programı belli oldu.

TOPLANTI 10.30'DA

Muharrem İnce'nin basın ekibinden yapılan duyuruda, "Sayın Muharrem İnce, 13 Ağustos Perşembe günü, saat 10.30'da Çukurambar'da bulunan Holiday İnn Oteli'nde basın toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.

"BİR SÜRÜ İFTİRALAR VAR"

Geçtiğimiz pazar günü CHP'nin boykotunu delerek CNN Türk'e konuşan Muharrem İnce "Ailemle birlikteyim, burası Ata toprağı zaten bizim için. Sırayla herkes çocuğuna devretmiş. İnşallah bende torunuma devredeceğim. Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Pek çok bir sürü iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne küskün değilim. Hepsinden haberim var. Pek çok gerçek pek çok yalan var" ifadelerini kullanmıştı.

"YOLA ÇIKIYORUM"

İnce, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya da konuşmuştu. "Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum" diyen tecrübeli siyasetçi Altaylı'nın "Nereye, yeni bir partiye doğru mu bu yol?" sorusuna da "Bu yol Diyarbakır'da karpuz tarlasına gidiyor. Diyarbakır'da kardeşlerimle karpuz toplayacağım, Sümbül Deresi'nde işçilerle olacağım, Rize'de çay toplayacağım. Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber" diyerek yanıt vermişti.