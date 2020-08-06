Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı CHP'li Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda AK Parti'den yüzde 4, CHP'den ise yüzde 6 oy alacağını söyledi.

06.08.2020 00:37 | Son Güncelleme: 06.08.2020 01:02

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı yeni parti kuracağı konuşulan CHP'li Muharrem İnce hakkında açıklamalarda bulundu. Bayrakçı, İnce'nin parti kurması halinde yüzde 10 civarında oy alacağını ifade etti.

Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim

Programda bugün yeni parti için görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a geldiği öğrenilen Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda ne kadar oy alacağına ilişkin görüşler aktarıldı.

"CHP VE AK PARTİ'DEN TOPLANDA YÜZDE 10 OY ALIR"

"Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" sözleriyle yeni parti fitillini ateşleyen Muharrem İnce'yle ilgili değerlendirmelerde bulunanBayrakçı, Muharrem İnce'nin kurması muhtemel partinin AK Parti'den yüzde 4, CHP'den ise yüzde 6 oy alacağını belirtti.