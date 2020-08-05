Muharrem İnce'den CHP'nin Partiyi bölüyor eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yeni parti iddialarının ardından CHP kanadından gelen "Partiyi bölüyor" eleştirilerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"BÖLÜCÜ OLAN KİM?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme bulunan Muharrem İnce paylaşımında, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" dedi.

CHP KANADINDAN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER

Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarının ardından CHP kanadından peş peşe sert tepkiler geldi. CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muharrem İnce için "hain" nitelemesinde bulundu. Uyan, İnce için, "İnce için "CHP sayesinde bu memleketi yönetmeye aday olanlar kişisel menfaatleri sebebiyle yeni bir parti imasıyla bu onurlu bayrağa ihanet içerisinde olarak tarihte yerini hain olarak alacaklardır" ifadelerini kullandı.

İnce'nin parti kuracağı iddialarına eski CHP Milletvekili Mustafa Özyürek de tepki gösterdi. Özyürek, "Tepki ve öfke ile kurulan partiler başarılı olmamıştır" dedi.

"OLMADI VE HİÇ YAKIŞMADI"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evladıyım dediğin partinin Kurultayında açık kürsüye çıkıp konuşmayacaksın. Sükut ikrardan gelir gibi! Parti kuruyor denilirken susacaksın. AK Parti'nin yüzde 30'lara eridiği ortamda iktidara can suyu vereceksin. Olmadı ve hiç yakışmadı. Ya da" ifadelerini kullandı.