Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi ortadan kayboldu iddialarına karşılık belge yayınlayacak

CHP kurultayı sonrası partiden ayrılacağı ve yeni bir parti için hazırlıklara başladığı konuşulan Muharrem İnce'nin eylül ayında yapması beklenen açıklamayı 12 Ağustos'ta yapacak. Bu hamle ise CHP'yi zora sokacak cinsten.

EYLÜL AYINDAKİ AÇIKLAMAYI ERKENE ALDI

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya, İnce'nin hamlesiyle ilgili şunları yazdı: Muharrem İnce "yeni parti" çıkışının ardından başlayan polemiğin büyümesi üzerine 12 Ağustos Çarşamba günü açıklama yapma kararı aldı. Eylül ayı başında yapmayı planladığı bu açıklamayı öne çekmenin gerekçesini "ismi üzerinde oluşan siyasi tartışma rüzgârının boyutunun büyümesi" üzerine "strateji" değiştirme olarak düşünebiliriz. Peki, İnce 12 Ağustos'ta ne açıklayacak?

CHP'Yİ SUÇLAYACAK

Edindiğim bilgiye göre açıklayacağı konunun başlığı kamuoyunda, CHP tabanında Muharrem İnce'nin ortadan kaybolmakla eleştirildiği "Cumhurbaşkanlığı seçim gecesiyle" ilgili... Özetle İnce ve yakın ekibinin iddiası, "CHP 60 bin sandığa gözlemci koymadı" olacak...