Muğla saraylısı nedir? Muğla saraylısı nasıl yapılır? Muğla saraylısı malzemeleri nelerdir? Muğla saraylısı tatlısı nerede yenir?

300 yılı aşkın gelen misafirlere ikram edilen 'Muğla saraylısı', şehre gelenlerin ilk tattığı lezzetler arasında bulunuyor. 2018 yılında coğrafi işaret verilen tatlı, sipariş üzerine farklı illere de ambalajlanıp gönderiliyor. Peki, Muğla saraylısı nasıl yapılır? Muğla saraylısı tatlısı tarifi nedir?

MUĞLA SARAYLISI NEDİR?

ge ve Akdeniz mutfağının en önemli merkezlerinden biri olan, özenle koruduğu eski kent, dokusundaki tarihi evleri ile tanınan Muğla'ya özgü bir tatlı çeşidi olan Muğla Saraylısı, yaklaşık iki yüz yıllık bir geçmişe sahip. Kentin sosyal hayatında büyük bir yeri bulunan ve geleneksel kız isteme adeti içerisinde yer alan Muğla Saraylısı geleneği bugün de devam etmekte.

MUĞLA SARAYLISI NASIL YAPILIR?

Muğla saraylısı malzemeleri;

500 gr Un

1 Adet Yumurta

1 Paket Kabartma Tozu

250 gr Hamur İşi Sana

Yarım Çay Bardağı Su

İçi İçin:

1 Su Bardağı Ceviz Veya Fındık

Şerbeti İçin:

3 Su Bardağı Şeker

2 Su Bardağı Su

Yarım Limon Suyu

Yapılışı;

Bir kapta un, yumurta, sana hamur işi, kabartma tozu ve su ile hamur yapın.Limon büyüklüğünde bezelere ayırın.15 dakika dinlendirin,oklava ile ince olarak açın üzerine hamur işi sana ekleyin,ceviz veya istediğiniz bir içi serpin.Bir kenarından başlayarak hafifçe büzdürün.kendi etrafında döndürerek yuvarlak bir tepsinin ortasına koyun.diğer hamurlarada aynı işlemi yapıp,tepsideki hamurun etrafını sarın.Üzerine hamur işi sana gezdirip 180 derece fırında kızarana kadar ğişirin.Diğer bir tencerede şeker ve suyu 15 dakika kaynatın limon suyunu koyup ateşten alın.Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti dökün,4-5 saat dinlendirip servis yapın.