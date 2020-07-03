Muğla'nın kamp alanları doğa tutkunları için eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor

2020 yılında meydana gelen koronavirüs salgını, vatandaşların tatil alışkanlığını da değiştirdi. Birçok kişi tatil için daha sakin yerleri tercih ederken özellikle kamp alanları öne çıktı.

MUĞLA'NIN ÖNE ÇIKAN KAMP ALANLARI

Türkiye'nin doğa harikası tatil merkezlerinden Muğla'da birçok kişi kamp alanlarını araştırmaya başladı. YouTube'da turizmle ilgili içerikler hazırlayan Furkan Demir, tatilcilerin kamp tercihi için çok faydalı olacak bir video hazırladı.

İşte Muğla'nın öne çıkan kamp alanları:

AKYAKA ORMAN KAMPI

Tatil dönemlerinde ziyaretçi akınına uğrayan Akkaya Orman Kampı, kafa dinlemek isteyenler için çok da uygun bir yer değil. Denize kıyısı olması nedeniyle tatilciler için gayet ideal bir alan. Denizi ise ince kum ve ılık suyuyla kendine çekiyor. Ayrıca kamp alanının Akkaya merkeze yakın olması nedeniyle ihtiyaçlarınızı da kolayca sağlayabilirisiniz.

AKTUR KAMPİNG

Datça'da bulunan kamp 33.500 metrekare alana sahip. Çadır ve karavanlar için geniş bir alana sahip kamp alanının mavi bayraklı iki plajı bulunuyor. Uluslararası Kampçı Rehberi (ADAC) tarafından dünya birinciliği bulunuyor.

KELEBEKLER VADİSİ

Fethiye'nin en özel yerlerinden birisi. Karadan ve denizden ulaşım sağlanıyor. Kamp alanında ister kendi çadır ve uyku tulumunuzu kullanabilir, isterseniz alanda temin edebilirsiniz. Öğrencilere özel indirimleri bulunuyor. Geçen sene çadır fiyatları 150 lira arasındaydı.

CAMP CARETTA

Fethiye'de Yanıklar mevkinde bulunan alan eşsiz bir doğaya sahip. Kamp için burayı tercih edenler 5 dakika yürüme mesafesiyle Günlüklü koyunun tadını çıkarabilir.

ÇUBUCAK ORMAN KAMPI

Marmaris'te bulunan kamp alanı, merkezi konumuyla ulaşım rahatlığı sağlıyor. Bu kamp alanı kamuya ait olduğu için fiyatları çoğu yere göre ucuz. Denize sıfır olan alanda mükemmel bir gün batımı izlenebilir.

İNBÜKÜ ORMAN KAMPI

Marmaris'te yer alan kamp, muhteşem bir doğaya sahip. Ancak merkezi bir konumda olmadığı için ihtiyaçlarınız konusunda hazırlı gitmeniz gerekiyor.

KABAK KOYU

Fethiye'de yer alan koy, dünyanın sayılı vadilerinden gösteriliyor. Özellikle gençler tarafından tercih ediliyor. Eğlence ve kahkahanın eksik olmadığı bir alan.