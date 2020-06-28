Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 61 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir başta olmak üzere çevre illerden hissedildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Muğla'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen deprem anına ait ilk görüntüler geldi. Görüntülerde; deprem sırasında avizelerin sallandığı ve vatandaşların dışarı çıktığı anlar yer alıyor.

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Muğla Belediye Başkanı Osman Görün, depremin ardından CNN Türk canlı yayınına bağlanarak açıklamalara bulundu. Görün, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ihbar edilen bir hasar ve can kaybı bulunmuyor" dedi.