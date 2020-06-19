Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor

Çin'in Vuhan kentinden kısa sürede dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'ye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bütün sosyal hayatımızı değiştirdi. Virüsle mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarına kati suretle uymak gerekirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere yetkililer de sık sık uyarılarda bulunuyor.

48 ŞEHİRDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Son olarak İstanbul, Ankara ve Bursa'da kapalı alanlar dışında, açık alanlarda da maske takma zorunluluğunun getirilmesiyle beraber toplam 48 şehirde maske takma zorunluluğu getirildi.

NE MASKE NE MESAFE

Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da tekrar sevenleriyle kavuşan Müge Anlı'nın ilk programındaki koronavirüs önlemleri ve sarılma bandı çok konuşulmuştu. Ancak geçtiğimiz programın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde konukların, Psikolog Arif Verimli'nin, Avukat Rahmi Özkan'ın ve Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in maske ve mesafe kuralına uymaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

İşte mesafe kuralının hiçe sayıldığı anlardan kareler;