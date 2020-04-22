Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Müge Anlı'nın evli bir adamdan hamile olduğunu iddia etti. Eski eşinin iddialarının ardından Anlı'da avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada haberleri yalanladı. Yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Akdağ, iddiasının doğru olmadığını söyledi.

"TİYE ALAN BİR CEVAP VERDİM"

Eski eş Burhan Akdağ, Müge Anlı'nın açıklamasından sonra sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Akdağ paylaşımında şunları söyledi: "Bu fikrimi sosyal medyadaki tüm sayfalarımda paylaştım. Instagram'da bir kullanıcı 23 Nisan ile ilgili bu paylaşıma Müge Anlı ile alakalı yorum yapmış. Aynen şunu yazmış; 'Benden duymuş olmada senin Müge evleniyormuş, pek inanmadım ama haberler bu yönde' Benimle dalga geçen bu yorumu okuyunca, bende kendisi ile dalga geçer gibi ve kendisini tiye alan bir cevap verdim."

"MÜGE HAMİLEYSE KIZIMIN ADINA SEVİNİRİM"

"Yazdığım cevap bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. her kafadan bir ses, Türkiye bir anda koronavirüsü, sokağa çıkma yasağını, 31 şehirden çıkamadığımız, almadığımız maskeleri unuttu. Müge Anlı hamile mi değil mi bunu konuşmaya başladı. Neredeyse erkek mi kız mı hatta muhtemel isimleri bile konuşulur oldu. Hamile olabilir, olmayabilir. Buna kimse karışamaz. Eğer hamile ise kızımın adına sevinirim bir kardeşi olacağı için. Onun dışında beni hiç enterese etmiyor. Çok mutlu ve çok iyi giden bir evliliğim var. Her şeyden önemlisi insanlığı zor durumda bırakan bir koronavirüs gerçeği var. İşte sizlerinde merak ettiğini düşündüğüm olay bu... Ortalık çok kötü evde kalın arkadaşlar."