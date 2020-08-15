Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliklerini yaptığı TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye'de ikinci final turu elemelerinin devam ettiği 25. bölümle ekrana geldi. Final turunda şefler yemeği istediği gibi yapan 6 yarışmacıyı bulamayınca, 5 ismi ikinci tura aldı. Yaratıcılık oyununa çıkan 5 yarışmacı ise ana ürünün fındık olduğu yaratıcı tabaklar hazırladı.

EN İYİ KİŞLORENİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, ilk turda bir Fransız mutfağı klasiği yapmak için uğraştı. İkingi gruptaki kalan 9 isim, MasterChef 2020'nin 13. yarışmacısı olmak için kişloren (Quiche Lorraine) yapmak için uğraştılar. Fakat şeflerin tadımı ve kontrolleri sonrasında beş yarışmacının tabağını başarılı buldular. Verilen 40 dakikalık sürenin sonunda en başarılı tabakları hazırlayanlar, Uğur, Ebru, Gülşah, Arem ve Celal oldu.

ÖNLÜĞÜ UĞUR KAPTI

İlk turu geçen bu beş yarışmacı, sonraki oyunda 40 dakika içerisinde ana ürünün fındık olduğu tabkalar hazırladı. Oyun sırasında Celal, tadım kaşığını iki kez kullanınca hazırladığı sosu kullanmadan bir yemek ile şeflerin karşısına çıktı. Sürenin sonunda şefler tek tek hazırlanan yemeklerin tadına baktı. Yarışmacıların sunumları sonrasında şefler, son ikiye kalan yarışmacıları Uğur ile Ebru olduğunu açıkladılar. Bu iki arasından ismi yazılı önlüğü kazanan ise Uğur Deniz Yılmaz oldu.