Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların indirilmeye devam edildiğini ve ATAK helikopterleri ile hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor. Operasyon, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor" denildi.

150 HEDEF VURULDU

Son dönemde Irak'ın sınırındaki karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kaplan Operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında komando birlikleri Haftanin'de terör yuvalarına girmeye başladı.

Verilen emrin ardından başlatılan operasyon kapsamında ilk olarak tüm harekat alanı ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya başlandı. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile çok namlulu roketatarların da kullanıldığı atışlar kapsamında 150'den fazla hedef tam isabetle vuruldu.