Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!

Danıştay'ın verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Bu kararın ardından gözler, ibadetin nasıl yapılacağına çevrildi. Edinilen bilgiye göre, Ayasofya'nın restorasyon çalışmalarını yapan arkeologlar, Cumhurbaşkanlığı'na bazı önerilerin olduğu bir çalışma sundu. Öte yandan Ayasofya için oluşturulan planlama, salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın bu öneriler doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hazırlık yapılmasını istediği belirtildi. Kararın ardından Kültür Bakanlığı yetkilileri, Diyanet yetkilileriyle bir araya gelerek seçenekleri değerlendirdi.

MOZAİKLERİN PERDE İLE KAPATILMASI GÜNDEMDE

Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Caminin namaz kılınacak bölümlerinde zemine ışık sistemi konulacak. Işık, mozaik ve fresklere yansıtılacak, namaz sırasında ise kapalı tutulacak. Hürriyet'in haberine göre, mozaik ve fresklerin, ibadet saatlerinde bir perde mekanizmasıyla kapatılması da gündemde. Ancak bu seçenek ön plana çıkmıyor. Tarihi yapıda olumsuzluk yaşanmaması için çok hassas davranılacağı vurgulanıyor.

TURİSTLER İÇİN AYRI KORİDOR OLUŞTURULACAK

Bunun için Ayasofya'nın ibadete açılacak bölümüne halı serilecek. Turistlerin halıya basmamaları için özel koridor oluşturulacak. Ayrıca turistlerin Ayasofya'yı ziyaretlerinde bir gezi güzergahının oluşturulması da gündemde. Ayasofya için oluşturulan planlama, salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.