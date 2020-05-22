Yeke Yeke şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti

Mory Kante'nin oğlu Balla Kante, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, babasının bu sabah başkent Conakry'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"KRONİK HASTALIĞI VARDI"

Balla Kante, babasının ölüm nedeninin "tedavi edilemeyen kalp sorunları" olduğunu söyledi. Kante, "Babamın kronik hastalığı vardı. Sık sık tedavi için Fransa'ya gidiyordu ancak koronavirüs nedeniyle son dönemde bu mümkün olmadı" dedi.

"YEKE YEKE' ŞARKISI MİLYARLARCA İNSAN TARAFINDAN BİLİNİYOR

Ünlü vokalist ve kora çalgıcısı Mory Kante, özellikle 1987 yılında seslendirdiği "Yeke Yeke" adlı şarkısıyla uluslararası alanda tanınmıştı.

"Yeke Yeke", Afrikalı bir sanatçının bugüne kadar en yüksek satış rakamına ulaşan şarkısı olmuştu.