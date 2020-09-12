Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü, not görünümü "negatif" olarak teyit etti.

Kuruluş, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının muhtemelen ödemeler dengesi krizine yol açabileceğini ve mail tamponlarının aşınmakta olduğunu kaydetti.

FITCH DE NOT GÖRÜNÜMÜNÜ "DURAĞAN"A ÇEVİRMİŞTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise 3 hafta önce yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

DİĞER KREDİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ TÜRKİYE NOTLARI

Diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarında Türkiye'nin not ve görünüm durumu şöyle; Fitch Ratings: Kredi notu BB- ve görünüm negatif, Standard & Poor's: Kredi notu B ve görünüm "durağan."