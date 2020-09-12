Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
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Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü, görünümü "negatif"te bıraktı.

12.09.2020 00:37 | Son Güncelleme: 12.09.2020 01:02

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü, not görünümü "negatif" olarak teyit etti.

Kuruluş, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının muhtemelen ödemeler dengesi krizine yol açabileceğini ve mail tamponlarının aşınmakta olduğunu kaydetti.

FITCH DE NOT GÖRÜNÜMÜNÜ "DURAĞAN"A ÇEVİRMİŞTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise 3 hafta önce yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

DİĞER KREDİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ TÜRKİYE NOTLARI

Diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarında Türkiye'nin not ve görünüm durumu şöyle; Fitch Ratings: Kredi notu BB- ve görünüm negatif, Standard & Poor's: Kredi notu B ve görünüm "durağan."

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Haber Yorumları (3)
SAMED: Adalet yok eğitim özgürlükler liyakat yerlerde sürünüyor her şey tek bir adama bağlı oda herkesle kavgalı kim neyimize güvenip yatırım yapsın
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KEMAL: Dolarla yasiyosun herhalde? Buralarda yorum yaptigina gore, herkes gibi yasamini tl ile surduruyorsun. Afkurmada onune bak bi zahmet.
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BADEM BADEMZADE: Yaşasın dolar 10 lira olacak.!!
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