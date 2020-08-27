Mizgin öldürüldüğü gün, üniversiteye yerleşmiş
BATMAN'ın Sason ilçesinde dün akşam Toparlı ile Kaban aileleri arasında çıkan kavgada Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren Mizgin Toparlı'nın (19) dün sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS),...
BATMAN'ın Sason ilçesinde dün akşam Toparlı ile Kaban aileleri arasında çıkan kavgada Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren Mizgin Toparlı'nın (19) dün sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Batman Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun İlk ve Acil Yardım Bölümü'ne yerleştiği ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sason ilçe merkezindeki Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Toparlı ile Kaban aileleri arasında çıkan sözlü tartışma, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mizgin Toparlı iddiaya göre Nazmiye Kaban (40) tarafından boğazından bıçakla yaralandı. Mizgin ile kavgada yaralanan babası Şirin Toparlı, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mizgin, doktorların tüm çabalarına rağmen, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Babası Şirin Toparlı'nın ise tedavisi sürüyor.