Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

Karar metnine göre, anlaşmanın iki taraf arasındaki deniz yetki alanlarını kısmen belirlediği, ileride yapılacak görüşmeler neticesinde bu sınırların tamamının belirleneceği kaydedildi. Geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı ise Mısır ile Yunanistan arasındaki bu anlaşmaya "Bu konuda ben Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Çünkü Mısır bir taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme başka şeyler söylüyor" sözleriyle tepki göstermişti.

NE OLMUŞTU?

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ

Geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'na ilişkin soru üzerine ise şu değerlendirmeyi yapmıştı "Bu konuda ben Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Çünkü Mısır bir taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme başka şeyler söylüyor. Yani 'Burada yanlış anlaşılmalar var' diyor. 'Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var.' diyor. Şu anda istihbarat örgütümüz, onların istihbarat örgütüyle görüşmelerini devam ettiriyor, devam ettirecek. Mısır halkına karşı Türk halkının bakışı farklı. Yani Mısır halkıyla Türk halkının birbirine bakışı, birbiriyle olan dayanışmasının, Yunan halkı ile aynı çizgide olması mümkün değil. Dolayısıyla tarihten gelen medeniyet değerlerimizin de ortaya koyduğu bu anlayışı Mısır halkından öte, yöneticilerinin farketmesi gerekir. Bunu da geçiyorum maalesef bu süreç içerisinde Suudi Arabistan'da da yanlış adımlar atılıyor. Bu konuda Dışişleri Bakanıma da bugün söyledim. 'Süratle muhatabınla da bunu görüş ve bu konuda gerekli adımlar atılsın.' dedim."