Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu

Koronavirüs nedeniyle başrol oynadığı Yasak Elma dizisinin çekimleri durdurulan başarılı oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla şehir dışına çıkan Sam, takipçilerini heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

FİZİĞİYLE HERKESİ BÜYÜLEDİ

Doğa gezisi yaparken kayalıkların üzerinde mini şortuyla poz veren 46 yaşındaki Şevval Sam, kusursuz fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Sam'ın "Gülümse" notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürede yorum yağarken yaklaşık 133 bin beğeni aldı. Güzel oyuncunun pozunu gören takipçileri ise "Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartır" yorumunu yaptı.