Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Koronavirüs salgınından dolayı araçlarını az kullanan veya ekonomik durumları olumsuz etkilenen sigortalılara destek olmak için Türkiye'de ilk kez aylık kasko sigortası kullanıma sunuldu. Aylık kasko hizmetinin bedeli 30 TL ile 100 TL arasında araç modeline değerine göre değişiyor.

İSTENİLDİĞİ ZAMAN VAZGEÇİLEBİLİR

Türkiye'de böyle bir uygulamanın ilk kez yapıldığını belirten İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Sigortalılarımız yıl içerisinde istediği zaman aylık poliçe yaptırmaktan vazgeçebilir, poliçesini belli bir süre durdurabilir veya geniş teminatlı kasko poliçesine geçiş yapabilir. Ayrıca bu ürünümüzde herhangi bir servis kısıtlaması da yok." dedi.

HASAR DURUMUNDA İSTENİLEN SERVİSE GÖTÜRÜLEBİLİR

Milliyet'te yer alan habere göre, olası bir hasar durumunda aracın istenilen servise götürülebileceğini belirten Bağcı, "Müşterilerimiz olası hasar durumunda araçlarının tamirini diledikleri serviste gerçekleştirebilirler. Diğer taraftan araç sahipleri için en önemli risklerden olan çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı teminat sunan aylık kasko sigortasına, isteğe bağlı olarak İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ve 7/24 Asistans Paketi de dahil edilebiliyor" şeklinde konuştu.

AYLIK KASKO NEDİR?

Piyasadaki ürünlerden farklı olarak yıllık değil aylık güvence sağlayan aylık kasko, aracınızın kasko yenilemesi geldiği halde belirli nedenlerle yenileme yaptıramadığınız durumlarda kredi kartı limitinize bloke koyulmadan bütçenize uygun fiyatlarla aracınızı korumanız için hazırlanmış bir kasko sigortası ürünüdür. Aracınızı en uygun fiyatlarla ve aylık ödemeyle sigortalayabilir ve temel risklere karşı koruma sağlayabilirsiniz.

KİMLER BU ÜRÜNÜ SATIN ALABİLİR?

Mevcut kaskosu olup yenileme vadesi içinde olan veya vade boşluğu 15 güne kadar olan bireysel sigortalılar ürünü satın alabilir.

NASIL YENİLENMEKTEDİR?

Aylık kasko sigortası siz aksini bildirmediğiniz ve belirli kriterleri sağladığınız sürece ve kredi kartınızın onay vermesi halinde her ay otomatik olarak yenilenecektir.

NELERİ KAPSAMAKTADIR?

Aylık kasko teminatları çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı güvence sağlamaktadır. Üstelik isteğe bağlı olarak ihtiyari mali mesuliyet teminatının yanı sıra, asistans hizmetleri de ürün kapsamında sunulabilmektedir.