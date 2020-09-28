Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a destek videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız

Dün sabah saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan arasında başlayan çatışmalar kısa sürede savaşa dönüştü. Çatışmada onlarca insan ölürken yüzlerce insan yaralandı. Gözler çatışma bölgesine çevrilmişken Milli Savunma Bakanlığı paylaştığı bir video ile kardeş ülkenin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

"CAN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bakanlığın Twitter hesabından Azerin'in seslendirdiği 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsü eşliğinde paylaşılan videoya "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" notu düşüldü. Video kısa sürede çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.