Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis araştırma gemisini taciz eden Yunan fırkateyni Limnos'u engelleyen ve gemiye hasar veren Kemal Reis fırkateyni Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refaket ediyor.

"KIBRIS'IN DOĞUSUNDA GÖREVİNE DEVAM EDİYOR"

Herkesin merak ettiği Kemal Reis fırkateyniyle ilgili son bilgiyi Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Bakanlığın Twitter sayfasından fotoğrafların da yayınlandığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir."

KEMAL REİS'TEN SON GELEN FOTOĞRAFLAR