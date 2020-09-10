Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Eylül 2020 Milli Piyango sonuçları

Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu. 9 Eylül Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında düzenlendi. Milli Piyango çekiliş sonuçlarının ardından MPİ bilet sorgulama ekranı da araştırılıyor. Milli Piyango sıralı tam listeyi derledik...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

9 Eylül Milli Piyango çekilişinde şansını deneyen vatandaşlar, https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresinde yer alan ''Sorgula'' kısmına biletin seri numarasıni girerek kazandıkları ikramiyeyi öğrenebilecekler.

Biletinizi sorgulamak için tıklayınız...

9 EYLÜL MPİ ÇEKİLİŞ SONUCU TAM LİSTE

Sisal Şans tarafından çekiliş yapılan Milli Piyango'da büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. 6, 1, 7, 3, 6, 6 numaraları ile 3 milyon TL sahibini buldu.

100.000 TL kazanan numara

453395

10.000 TL kazanan numaralar

229053 264188 021237 232062 697332 399127 690959 025821 653832 046649 466560 422361 285951 629697 263600 298084 059838 656969 468178 593655

1000 TL kazanan numaralar

340297 001054 029430 574462 506076 541040 139614 691186 323675 309573 330672 027090 309133 507964 477736 362905 140796 356670 574755 241753 497579 193702 252867 669745 240461 528491 578298 179168 540130 159252 249360 367031 331682 520753 237563 286280 290660 051802 146930 643164 137957 691859 045589 008751 257485 200778 252586 033385 144301 290030



300 TL kazanan numaralar

87001 18116 77881 63986 15218 09204 87669 59724 89630 02871 54789 11373 80836 86830 82442 63282 54770 11603 06458 89741 55757 48795 55313 21649 51463 00035 79642 32596 60064 22119 31878 12722 61203 06707 03268 86462 76964 90056 16909 42028



Amorti

0 , 5

NASIL OYNANIR?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.