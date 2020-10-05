Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını paylaşacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları Bakanlık Merkez Bina Fuaye Alanı'nda yarın saat 11'de açıklayacak.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçileceğini bildirmesi üzerine gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrildi.

SADECE MUHABİR VE KAMERAMANLAR KATILACAK

Habertürk'ün aktardığına göre, Bakan Selçuk, söz konusu sınıfların hangi tarihte hangi aralıklarla yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda takvimi yarın paylaşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Fuaye Alanı'nda yapılacak olan basın toplantısına sadece muhabir ve haber ajansları kameraları alınacak.